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ВСУ на Покровском направлении взяли в плен россиян и уничтожили три танка

  • 23.06.2024, 20:20
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ВСУ на Покровском направлении взяли в плен россиян и уничтожили три танка

Вечерняя сводка Генштаба ВСУ.

Россияне с начала суток уже 96 раз атаковали позиции ВСУ на фронте. Потери врага только на Купянском, Лиманском и Покровском направлениях вместе достигают более 450 убитыми и ранеными.

Об этом сообщает Сharter97.org со ссылкой на актуальную сводку Генштаба.

В Купянском направлении ситуация, по данным Генштаба, напряженная. Там уже произошло девять боевых столкновений недалеко от пяти разных населенных пунктов. Бои в двух локациях (возле Синьковки и Стельмаховки) продолжаются.

На Лиманском направлении идут три боевых столкновения в Серебрянском лесу и возле Макеевки. Еще четыре вражеские атаки сегодня уже отбиты подразделениями ВСУ.

«Подтвержденные суммарные потери врага на Купянском и Лиманском направлениях в личном составе в настоящее время составляют 167 человек убитыми и ранеными. Еще несколько захватчиков попали в плен. Уничтожены танк, пушка, боевая бронированная машина, четыре автомобиля и 79 вражеских дронов. Две артиллерийские системы, три ББМ и два автомобиля повреждены», - рассказали в Генштабе.

На Северском направлении после обеда российские террористы сбросили по две авиабомбы в районы Серебрянки и Спорного.

На Краматорском направлении общее количество попыток врага улучшить тактическое положение выросло до пяти. Атаки отражены. Ситуация контролируется.

На Покровском направлении продолжаются девять боестолкновений в районах Новоалександровки, Сокола, Воздвиженки и Евгеньевки. Еще 29 атак на направлении уже завершились.

«Враг несет потери в живой силе: безвозвратные - 137, санитарные - 154. Также, около полудесятка российских оккупантов сдались в плен. Кроме того, украинские воины уничтожили три танка и еще столько же — повредили. Общая информация по поводу пораженной военной техники уточняется», - говорится в сводке Генштаба ВСУ.

На Кураховском направлении общее количество боестолкновений возросло до восьми. Все вражеские атаки украинским войскам удалось остановить. Также россияне били КАБами в районы Кураховской ТЭС, самого Курахового и Красногоровки, а неуправляемыми авиаракетами — возле Константиновки.

На Приднепровском направлении успешно отражены пять попыток захватчиков вытеснить украинских военных с позиций на левобережье реки Днепр.

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