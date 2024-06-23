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Под Брестом прошел байкерский фестиваль

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  • 23.06.2024, 20:30
  • 1,562
Под Брестом прошел байкерский фестиваль

Фоторепортаж.

Пять лет назад в Бресте прошел последний Brest Bike Fest. Это было яркое событие, которое, увы, вряд ли вернется в том же формате. После долгого перерыва организаторы решили возродить общение байкеров, но на этот раз вдали от шума города. Два старейших брестских мотоклуба GoldWingClub и Rolling Anarchy пригласили друзей на теплую домашнюю вечеринку, пишет «Онлайнер».

Из оздоровительного лагеря «Орленок» тусовка переместилась в парк-отель «Формат» в Каменецком районе. Намечался выезд в Беловежскую пущу, но дождь нарушил все планы. Большой банды байков на дороге не случилось. К вечеру распогодилось — на сцене дали жару брестские группы Breeze Band, RIPIT, K.A.V.A, Анастасия Малашкевич, Gruzdi, Виталий Ополько.

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