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На Солнце произошли три сильные вспышки

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  • 23.06.2024, 21:23
  • 2,068
На Солнце произошли три сильные вспышки

Все три вспышки сопровождались нарушением КВ-радиосвязи.

Ученые зарегистрировали три сильные вспышки на Солнце в воскресенье, одна из них — близкая к классу Х.

Кроме того, ученые зафиксировали вспышки М2.4 /1N и М1.2. Все три вспышки сопровождались нарушением КВ-радиосвязи. После вспышек уровень влияния солнечных рентгеновских всплесков на ионосферу Земли поднялся до R2 (умеренно) по шкале из пяти показателей, где самый высокий уровень - R5 (экстремально).

Выбросы на Солнце в начале мая привели к продолжительной и самой сильной с 2005 года магнитной буре на Земле, которая ночью 11 мая достигла экстремального уровня мощности G5.

Позднее астрономы зарегистрировали еще серию мощных вспышек на Солнце.

Солнечные вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения делятся на пять классов: A, B, C, M и X. Минимальный класс A0.0 соответствует мощности излучения на орбите Земли в 10 нановатт на квадратный метр. При переходе к следующей букве мощность увеличивается в 10 раз. Вспышки, как правило, сопровождаются выбросами солнечной плазмы, облака которой, достигая Земли, могут провоцировать магнитные бури.

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