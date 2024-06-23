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Зеленский призвал дать Украине оружие, чтобы бить по российским аэродромам

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  • 23.06.2024, 22:10
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Зеленский призвал дать Украине оружие, чтобы бить по российским аэродромам

По его словам, это поможет завершить войну.

В Харькове до 12 увеличилось число пострадавших из-за российских авиаударов 23 июня. Об этом в вечернем видеообращении, опубликованном в Facebook Офиса президента, сообщил глава украинского государства Владимир Зеленский.

Он отметил, что в городе уже возобновили поставки электричества после российской атаки.

«Каждый день Харьков страдает от этого российского террора. И каждый день мы повторяем: российскую боевую авиацию, которая наносит эти удары, и не только по Харькову, по другим нашим городам, по нашим общинам, по нашим фронтовым позициям, – российскую боевую авиацию надо уничтожать там, где она есть, всеми средствами, какие только эффективны, – сказал Зеленский. – Бить по российским аэродромам – тоже, это вполне справедливо. И нам нужно это совместное решение с нашими партнерами – решение по безопасности».

По словам президента, недавнее согласование ударов по российской территории – вблизи границы – «дало возможность уничтожить часть российского террористического потенциала».

«Но только часть. Нужно обезопасить людей и жизнь полностью от российского террора – нужно больше дальнобойности, нужно соответствующее оружие для украинцев. И мы работаем над этим с партнерами – мы делаем все, чтобы приблизить решение», – подчеркнул Зеленский.

Президент рассказал, что Украина уже получила решение о новых ЗРК Patriot для Украины и работает над поставками дополнительных систем ПВО.

«И дальнобойность сейчас – это вопрос не только о том, чего мы можем достичь на поле боя, но и о том, когда завершится война. Чем больше мы можем, тем быстрее удастся принудить Россию к справедливому миру», – резюмировал Зеленский.

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