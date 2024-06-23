МВД Абхазии подтвердило перестрелку на границе с Россией 23.06.2024, 22:12

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Есть погибшие.

Глава МВД Республики Абхазия Роберт Киут сообщил, что на границе с Россией произошла перестрелка, есть погибший. Глава ведомства подчеркнул, что все участники перестрелки — граждане Абхазии.

«Около 18 часов на границе по реке Псоу произошла перестрелка. Все участники установлены. Гражданин, на жизнь которого покушались, ранен, убит прохожий. Все участники происшествия — граждане Абхазии», — сказал Роберт Куит «РИА Новости».

По данным управления внутренних дел Гагрского района Абхазии, которые приводит «Интерфакс», ранено трое человек. Прокуратура Гагрского района также сообщила ТАСС о трех пострадавших. Стрельба произошла недалеко от КПП на росийско-абхазской границе по реке Псоу.