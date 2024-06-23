В Китае рядом с жилым районом упала часть ракеты-носителя, запускавшая спутник 23.06.2024, 22:20

Видео.

В китайской провинции Гуйчжоу рядом с жилым районом упала часть ракеты-носителя Long March 2-C, запущенной в рамках китайско-французской миссии SVOM. Об этом 22 июня сообщило Spacenews.

Как отмечает издание, запуск произошел с космодрома Сечан, а после непродолжительного полета ускоритель ракеты отделился и начал падать. Момент падения попал на видео и разлетелся в соцсетях.

На видео видны напуганные люди, однако информации о пострадавших не поступало.

Целью запуска было изучить высокоэнергетическое электромагнитное излучение с помощью двух французских и двух китайских научных инструментов, включая микроканальный рентгеновский телескоп (MРT). Эти исследования, вероятно, могут дать ответы на вопрос, в частности, о гибели звезд и создании черных дыр, говорится в материале.

Китайская группа аэрокосмической науки и технологий отметила, что миссия прошла успешно.

Как пишет Spacenews, падение обломков ракет является распространенным явлением при запусках с космодромов Китая, расположенных в глубине республики.

Всего в этом году Китай планирует осуществить около 100 запусков ракет со спутником, этот запуск стал 29-м.