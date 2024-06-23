Глава Минобороны: Беларусь готова применить ядерное оружие

Глава Минобороны: Беларусь готова применить ядерное оружие10
- 23.06.2024, 22:38
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Виктор Хренин заявил, что ядерное оружие в стране находится «не просто так».
Министр обороны Виктор Хренин заявил в эфире, что ядерное оружие «именно возвращено» в Беларусь.
«Оно [ядерное оружие – прим.] – именно возвращено к нам на территорию Республики Беларусь. Этот вид вооружения… это сделано не просто так, что кому-то захотелось. Это очень хорошо выверенное, четкое решение», – сказал Хренин в интервью телеканалу СТВ.
Министр заявил, что «мы сегодня готовы и способны применять это оружие, когда нужно».
«Но лучше, конечно, до этого не доходить», – подчеркнул глава Минобороны.
По его словам, совместные тренировки ядерных сил будут продолжены, так как войскам нужно поддерживать уровень боеготовности на постоянной основе.