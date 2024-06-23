В Крыму второй раз за день раздались мощные взрывы
- 23.06.2024, 22:54
Сообщается о ракетной атаке.
Мощные взрывы прогремели в нескольких городах временного оккупированного Крыма вечером воскресенья, 23 июня. Россияне заявили о якобы ракетной атаке.
Об этом сообщает местный Telegram-канал «Крымский ветер».
Около восьми взрывов было слышно в Заозерном, Евпатории и Донузлаве. Также их было слышно в Севастополе. Местные заявляют о якобы прилете по радару в Витино, что в Сакском районе.
Это уже второй раз за сегодняшний день в Крыму раздавались взрывы. Днем сообщалось, что взрывы слышали в районе Севастополя.