В Крыму второй раз за день раздались мощные взрывы 23.06.2024, 22:54

Сообщается о ракетной атаке.

Мощные взрывы прогремели в нескольких городах временного оккупированного Крыма вечером воскресенья, 23 июня. Россияне заявили о якобы ракетной атаке.

Об этом сообщает местный Telegram-канал «Крымский ветер».

Около восьми взрывов было слышно в Заозерном, Евпатории и Донузлаве. Также их было слышно в Севастополе. Местные заявляют о якобы прилете по радару в Витино, что в Сакском районе.

Это уже второй раз за сегодняшний день в Крыму раздавались взрывы. Днем сообщалось, что взрывы слышали в районе Севастополя.