закрыть
23 июня 2024, воскресенье, 23:00
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Крыму второй раз за день раздались мощные взрывы

  • 23.06.2024, 22:54
В Крыму второй раз за день раздались мощные взрывы

Сообщается о ракетной атаке.

Мощные взрывы прогремели в нескольких городах временного оккупированного Крыма вечером воскресенья, 23 июня. Россияне заявили о якобы ракетной атаке.

Об этом сообщает местный Telegram-канал «Крымский ветер».

Около восьми взрывов было слышно в Заозерном, Евпатории и Донузлаве. Также их было слышно в Севастополе. Местные заявляют о якобы прилете по радару в Витино, что в Сакском районе.

Это уже второй раз за сегодняшний день в Крыму раздавались взрывы. Днем сообщалось, что взрывы слышали в районе Севастополя.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

ГУЛАГ залили хлоркой, но он вернулся
ГУЛАГ залили хлоркой, но он вернулся Ирина Халип
Двуглавый орел ощипан
Двуглавый орел ощипан Александр Невзоров
Беларусь нужна НАТО
Беларусь нужна НАТО Андрей Санников
Беларусь в НАТО — ключ к безопасности Европы
Беларусь в НАТО — ключ к безопасности Европы Юрий Фельштинский