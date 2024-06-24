В Северной Осетии усилили работу силовиков 24.06.2024, 1:00

На фоне нападений в Дагестане.

В Северной Осетии силовики переведены на усиленный режим работы на фоне атак боевиков в Махачкале и Дербенте, сообщил глава республики Сергей Меняйло в телеграм-канале.

По его словам, в регионе усилена охрана общественных мест, торговых центров и социальных учреждений.

Меняйло отметил, что нападения на Дагестан имеют целью «раскачать Северный Кавказ изнутри».

Он призвал граждан не поддаваться панике и быть осторожными.