В Северной Осетии усилили работу силовиков
- 24.06.2024, 1:00
На фоне нападений в Дагестане.
В Северной Осетии силовики переведены на усиленный режим работы на фоне атак боевиков в Махачкале и Дербенте, сообщил глава республики Сергей Меняйло в телеграм-канале.
По его словам, в регионе усилена охрана общественных мест, торговых центров и социальных учреждений.
Меняйло отметил, что нападения на Дагестан имеют целью «раскачать Северный Кавказ изнутри».
Он призвал граждан не поддаваться панике и быть осторожными.