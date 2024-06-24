Ксендза Анджея Юхневича арестовали четвертый раз подряд 24.06.2024, 5:52

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Анджей Юхневич

Cрок заключения ксендза из Шумилино продлен до 2 июля.

Через 45 дней после задержания, которое произошло 8 мая, настоятель римско-католического прихода в Шумилино отец Анджей Юхневич не вышел на свободу. Об этом сообщает katolik.life.

Первый раз настоятеля римско-католического прихода в Шумилино Анджея Юхневича осудили на 15 суток ареста якобы за «несанкционированное пикетирование». Священнику вменили в вину то, что в феврале 2022 года он разместил на фото своего профиля Facebook изображение бело-красно-белого флага и флага Украины.

Потом Юхневичу дважды добавляли по 15 суток. Срок очередного ареста закончился 22 июня, но ксендз не вышел на свободу из витебского ИВС.

Katolik.life сообщает, что срок заключения священника из Шумилино продлен до 2 июля. Из передач ему разрешены только лекарственные средства.

Таким образом, настоятель в Шумилино находится за решеткой свыше 45 суток – дольше всех римско- и грекокатолических священников, которых осуждали на административный арест в Беларуси. Только один из православных священников в 2022 году отбывал более длительный административный арест – свыше 100 суток, его судили 7 раз подряд.