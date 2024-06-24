закрыть
24 июня 2024, понедельник, 0:24
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Венгрия забила на 100-й минуте, сохранив шансы выйти в плей-офф Евро

  • 24.06.2024, 0:14
Венгрия забила на 100-й минуте, сохранив шансы выйти в плей-офф Евро

Германия в концовке вырвала ничью у Швейцарии.

Сборная Венгрии обыграла команду Шотландии со счетом 1:0 в матче третьего тура группового этапа Евро-2024. Встреча прошла в Штутгарте.

Гол забил Кевин Чобот (90+10).

Венгрия забила самый поздний гол в истории Евро без учета экстра-таймов (99:32).

Во втором тайме тяжелую травму после столкновения с голкипером шотландцев получил форвард сборной Венгрии Барнабаш Варга. Игра была прервана на некоторое время, футболиста унесли на носилках с кислородной маской на лице.

В 1/8 финала Евро выходят команды, занявшие первое и второе места в своих группах, а также четыре лучшие команды из занявших третьи места.

В параллельном матче сборная Швейцарии сыграла вничью с Германией со счетом 1:1. У швейцарцев гол забил Дан Ндой (28-я минута), у немцев — Никлас Фюллькруг (90+2).

Германия с семью очками заняла первое место, Швейцария с пятью — второе, венгры с тремя — третье, шотландцы с одним — четвертое.

Венгрия сохранила шансы на выход в плей-офф.

В 1/8 финала соперником Германия 29 июня в Дортмунде станет вторая команда из группы С (Англия/Дания/Словения/Сербия). Швейцария сыграет 29 июня в Берлине со второй командой из группы В (Италия/Албания/Хорватия).

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

ГУЛАГ залили хлоркой, но он вернулся
ГУЛАГ залили хлоркой, но он вернулся Ирина Халип
Двуглавый орел ощипан
Двуглавый орел ощипан Александр Невзоров
Беларусь нужна НАТО
Беларусь нужна НАТО Андрей Санников
Беларусь в НАТО — ключ к безопасности Европы
Беларусь в НАТО — ключ к безопасности Европы Юрий Фельштинский