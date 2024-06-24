Венгрия забила на 100-й минуте, сохранив шансы выйти в плей-офф Евро 24.06.2024, 0:14

Германия в концовке вырвала ничью у Швейцарии.

Сборная Венгрии обыграла команду Шотландии со счетом 1:0 в матче третьего тура группового этапа Евро-2024. Встреча прошла в Штутгарте.

Гол забил Кевин Чобот (90+10).

Венгрия забила самый поздний гол в истории Евро без учета экстра-таймов (99:32).

Во втором тайме тяжелую травму после столкновения с голкипером шотландцев получил форвард сборной Венгрии Барнабаш Варга. Игра была прервана на некоторое время, футболиста унесли на носилках с кислородной маской на лице.

В 1/8 финала Евро выходят команды, занявшие первое и второе места в своих группах, а также четыре лучшие команды из занявших третьи места.

В параллельном матче сборная Швейцарии сыграла вничью с Германией со счетом 1:1. У швейцарцев гол забил Дан Ндой (28-я минута), у немцев — Никлас Фюллькруг (90+2).

Германия с семью очками заняла первое место, Швейцария с пятью — второе, венгры с тремя — третье, шотландцы с одним — четвертое.

Венгрия сохранила шансы на выход в плей-офф.

В 1/8 финала соперником Германия 29 июня в Дортмунде станет вторая команда из группы С (Англия/Дания/Словения/Сербия). Швейцария сыграет 29 июня в Берлине со второй командой из группы В (Италия/Албания/Хорватия).