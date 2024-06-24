Серия взрывов в Крыму: ВСУ ударили по воинской части в Евпатории
- 24.06.2024, 7:39
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Начался пожар.
В нескольких городах временно оккупированного Крыма местные жители сообщают о серии взрывов. По данным местных пабликов, горит воинская часть российских оккупантов на полуострове.
По данным Telegram-канала «Крымский ветер», взрывы прогремели в районе оккупированных Евпатории и Черноморского.
Паблик со ссылкой на местных жителей пишет, что в Евпатории и села Витино заметили множество машин скорой помощи. В Витино также фиксируют крупный пожар.