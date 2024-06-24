Доллар в Беларуси на максимуме, но и это не предел 2 24.06.2024, 7:54

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Прошлая неделя войдет в историю белорусского валютного рынка.

В течение нескольких торговых дней участники рынка и все, кто следит за колебаниями обменного курса белорусской национальной валюты, немного понервничали. Обменные курсы доллара США и российского рубля буквально на глазах сходили на годовые максимумы/минимумы и вернулись обратно. Чего ожидать от курсов валют в последнюю неделю июня, читайте в еженедельном прогнозе от myfin.by.

Валютные качели

Если сравнивать итоги недели от первого торгового дня к последнему, то изменение курсов совершенно незначительное. Доллар США укрепился к окончанию пятницы 21 июня на 0,82% и остановился на отметке USD/BYN 3,2257. Курс российского рубля за прошлую неделю также вырос на 1,71% и окончил неделю на RUB/BYN 3,6459 за 100 российских рублей. Но вот динамика недели достойна внимания.

Доллар США начал прошлую неделю с курсом USD/BYN 3,2005. В среду 19 июня доллар ушел в пике до курса USD/BYN 3,1599, и просадка составляла -1,24% за неделю. Но к окончанию пятницы вновь вырос до USD/BYN 3,2257.

Российский рубль в понедельник 17 июня открывал торги на белорусской валютно-фондовой бирже с курсом RUB/BYN 3,5864 за 100 российских рублей. В среду и четверг рубль поднимался до максимума года RUB/BYN 3,7577, и рост составлял на тот момент +4,83%. Но к пятнице случилась коррекция, и курс остановился на RUB/BYN 3,6459 за 100 российских рублей.

На российском внебиржевом рынке за это же время доллар США от начала недели в USD/RUB 89,007 сходил на минимум в USD/RUB 82,7504 и вновь вернулся к отметке в 89,1283.

Причиной такой высокой волатильности на внутреннем валютном рынке считают ограничение на биржевую торговлю долларом США и евро, что и привело к подобного рода скачкам обменного курса. Не исключено, что это станет одним из признаков российского, а по совместительству с ним и белорусского, валютных рынков в течение какого-то времени.

Распродажа валюты

Тем не менее, некоторые факторы, оказывающие влияние на формирование обменных курсов, никто не отменял, и их анализ поможет нам сориентироваться в будущем поведении национальных валют.

Первый, и основной, это формирование спроса и предложения на российском валютном рынке. Поступление иностранной валюты, в том числе доллара США и евро, идет бесперебойно. Это позволило Правительству России с 21 июня 2024 года снизить планку обязательной продажи иностранной валюты с 80% до 60%. Кроме этого, Минфин России не исключает снижение объема продажи на валютном рынке китайского юаня в рамках реализации бюджетного правила.

Оказывает поддержку российскому рублю и комфортная цена нефти марки Brent, цена которой закрепилась выше $85,50 за баррель. Кроме этого, на текущей неделе проходят налоговые выплаты, пик которых придется на 28 июня. Таким образом, предпосылок для более глубокого ослабления курса рубля не предвидится и не исключено, что на текущей неделе мы вновь будем наблюдать резкие колебания курсов валют.

Прогноз на неделю

На внебиржевом рынке Форекс эта неделя обещает быть относительно спокойно в силу отсутствия важных финансовых новостей и событий. Доллар США медленно, но уверенно укрепляется к основным активам. Индекс доллара пытается выйти к годовому максимуму выше 106,2 п.п. Цена унции золота приблизилась и будет тестировать уровень поддержки на 2300 USD/Oz. Основная валютная пара EUR/USD прошлую неделю снижением к 1,0690 и не исключено продолжение тренда к 1,0600.

Таким образом, при равных условиях влияния российского рынка и внебиржевого рынка Форекс на белорусских торгах можно ожидать небольшого укрепления обменного курса доллара до USD/BYN 3,240. Российский рубль при этом также может остаться на верхних позициях около RUB/BYN 3,700 за 100 российских рублей.