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Белорусский турист более четырех часов провисел на скале в российском Алтае

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  • 24.06.2024, 8:15
  • 1,986
Белорусский турист более четырех часов провисел на скале в российском Алтае

Его спасли.

В Алтае сотрудники российского МЧС спасли туриста из Беларуси, который более четырех часов провисел на отвесной скале. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

За помощью к спасателям обратились друзья скалолаза. Отмечается, что мужчине 36 лет. Он повис на горе Иткая и не смог самостоятельно спуститься.

«Спасателям удалось найти надежный подход к новоиспеченному скалолазу. Его спустили с помощью спасательных веревок к подножию горы», — сообщили в ведомстве.

Состояние мужчины оценивается как удовлетворительное.

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