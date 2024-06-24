Белорусский турист более четырех часов провисел на скале в российском Алтае

Белорусский турист более четырех часов провисел на скале в российском Алтае2
- 24.06.2024, 8:15
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Его спасли.
В Алтае сотрудники российского МЧС спасли туриста из Беларуси, который более четырех часов провисел на отвесной скале. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
За помощью к спасателям обратились друзья скалолаза. Отмечается, что мужчине 36 лет. Он повис на горе Иткая и не смог самостоятельно спуститься.
«Спасателям удалось найти надежный подход к новоиспеченному скалолазу. Его спустили с помощью спасательных веревок к подножию горы», — сообщили в ведомстве.
Состояние мужчины оценивается как удовлетворительное.