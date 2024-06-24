Перестановки в ФСБ, разоблачающие ложь Путина Олеся Яхно

24.06.2024, 8:33

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Кремль продолжает придумывать оправдание своей агрессии.

Прочла, что в управлении ФСБ, которое накануне полномасштабного вторжения отвечало за сбор информации об Украине, сменился руководитель. Сергея Беседу (пропавшего после того, как Россия «взяла» Киев за три дня) сменил Алексей Комков (замруководителя службы контрразведки).

В этом контексте упомянула статью в The Washington Post, где описывались два эпизода деятельности ФСБ на украинском направлении (эпизод 1 – это 2022 год, накануне вторжения России; эпизод 2 – Майдан 2013-2014).

В одном из эпизодов принимает участие Игорь Коваленко – высокопоставленный офицер управления ФСБ, которое отвечало за Украину и руководил Беседой. Во втором – сам Беседа. Как писало издание, «Коваленко годами был основным куратором ряда высокопоставленных украинских политиков и чиновников, тайно находившихся на зарплате у Кремля».

Ну да вот, и это эпизод 1. Коваленко приехал в Киев в феврале. «Переписка с его агентом от 18 февраля показывает, что он смотрел квартиру в киевском районе Оболонь и спрашивал детали о ней. Украинские власти сообщили, что владелец квартиры впоследствии был задержан и допрошен. Задержанный признал, что получал инструкции ФСБ за несколько дней до вторжения», – пишет издание.

Эпизод 2, более ранний. Во время акций протестов в 2013 году в Киев приезжал сам Беседа и призвал Януковича использовать грубую силу для подавления Майдана.

Это я привела к этой публикации, чтобы еще раз показать, что никакое расширенное НАТО не было причиной ни для аннексии Крыма и начала войны в 2014 году, ни для полномасштабного вторжения России в 2022-м.

Что касается новоназначенного Комкова, то, как написал Центр «Досье» в своем расследовании, «он продвигает интересы производителя беспилотников КБ «Русь», получающего финансирование от «Ростеха». При этом КБ работает жена бывшего тестя Комкова – генерала на пенсии Игоря Верстакова».

Олеся Яхно, «Фейсбук»