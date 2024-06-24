В семь раз больше тарифа: минские таксисты обманывают иностранцев 24.06.2024, 8:43

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Поездка из аэропорта стала «золотой».

Таксисты заламывают цену на поездку, прилетающим в Минск пассажирам не знакомым с ценами в Беларуси, 350 рублей, это в семь раз выше обычного тарифа на такси, пишет «Зеркало» со ссылкой на госТВ.

В репортаже показали семейство из Грузии, которое решило воспользоваться услугами такси. Тариф, который им выставили — 350 рублей за 50 километров.

«Пусть вызывают милицию, у меня тарифы висят, я работаю по тарифу», — сказал водитель такси.

И он на самом деле работает по закону — власти не регламентируют цены на услуги такси, а пассажиры-иностранцы, садясь в машину, не всегда обращают внимание на распечатанный прайс, вот и попадают в ловушку.

Комментируя ситуацию в Национальном аэропорту «Минск», начальник управления контроля автомобильного транспорта филиала транспортной инспекции по Минску и Минской области Александр Коваленко отметил, что всю организацию, схему движения, договоры, которые можно заключать с перевозчиками, диспетчерами может регулировать сам аэропорт, и таким образом навести порядок.

В администрации Национального аэропорта «Минск» заявили, что нелегальный таксист к ним не заедет, но зайти и найти клиента ему помешать не могут. Те таксисты, которые имеют право работать в аэропорту имеют опознавательный знак — бейдж желтого цвета. За право стоять в первой линии платят еще и фиксированную ежемесячную плату 350 рублей.

Стоимость поездки из аэропорта в Минск, в зависимости от компании-перевозчика и класса автомобиля, колеблется в пределах 50-75 рублей.