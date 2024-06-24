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«Это свидетельствует о полном кризисе ЖКХ»

  • 24.06.2024, 8:55
  • 1,882
«Это свидетельствует о полном кризисе ЖКХ»

Витебские колодцы остались без крышек.

За последние несколько месяцев движение «Безопасный Витебск» зафиксировало более 30 открытых или аварийных колодцев. В 17 случаях коммунальщики просрочили исправление неполадок. Не помогают ни обращения в контролирующие органы (аж до Генпрокуратуры и министерства ЖКХ), ни наказания ряда ответственных лиц, например, начальника ЖКХ Витебска.

«Лукашисты не могут контролировать и исправить ситуацию, несмотря на то, что в ближайшее время в Витебске, кроме одиозного «Форума регионов», будет проходить еще несколько значительных мероприятий. Это и 1050 лет городу, и 80-летие освобождения от нацистов и проведение «Витебского базара».

Все это свидетельствует о полном кризисе коммунального хозяйства Беларуси, под чутким руководством крепких хозяйственников», — пишет читатель сайта Charter97.org.

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