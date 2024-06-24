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Как Лукашенко нагло врал в Дзержинске

  • 24.06.2024, 9:08
  • 3,464
Как Лукашенко нагло врал в Дзержинске

Полное надувательство.

В пятницу, 21 июня, Александр Лукашенко посетил Дзержинский район, где сказал много красивых слов на церемонии открытия физкультурно-оздоровительного комплекса «Алiмп». Но не стал извиняться перед местными жителями за огромную потерю для региона.

Что не так с заявлением о развитии промышленности

В своем выступлении Лукашенко делал вид, что власти помогают региону развиваться. Правитель, в частности, отметил: «Что касается промышленности, здесь достаточно предприятий – из Минска люди начинают возвращаться. Мы будем в будущем поддерживать заводы, фабрики прежде всего в городах».

В этот момент правитель «забыл» о главной потере Дзержинского района последних лет.

Предприятии, которое давало более 60% промышленного производства региона. Заводе, где трудились более 1500 человек. Предприятии, которое развивалось, расширялось и инвестировало в модернизацию. И чье будущее оказалось перечеркнуто соучастием Лукашенко в военной агрессии против Украины.

Правитель «забыл» о заводе «Штадлер Минск», базирующемся в городе Фаниполь Дзержинского района. «Салідарнасць» напоминает о его судьбе.

С 2014 года предприятие было вторым по величине филиалом швейцарской компании в мире и выпускало здесь до 500 вагонов в год – для стран Восточной Европы и СНГ. «Штадлер» был одним из крупнейших инвесторов не то что в Дзержинский район, а в белорусскую экономику в целом.

На перспективах завода и местных работников был поставлен жирный крест, когда – после соучастия режима Лукашенко в военной агрессии – против Беларуси ввели санкции, запретив, в частности, импорт электронных компонентов.

«Штадлеру» не оставалось ничего иного, как перевести выполнение заказов в другие страны. Многие работники уволились, многих перевели в Германию и США.

В прошлом году стало известно, что из-за санкционного давления швейцарская компания отказалась продавать вагоны своего производства Минскому метрополитену, который в итоге купил поезда в России.

Официально «Штадлер» не отказывается от завода, в надежде перезапустить его после снятия санкций. Но на данный момент Дзержинский район лишился крупнейшего производителя и инвестора.

Что не так с заявлением о развитии Дзержинска, как города-спутника Минска

«Какая перспектива у города? Это город-спутник Минска. Мы будем этот город очень серьезно развивать», – сказал Лукашенко.

И после добавил: «Дзержинск должен быть в порядке. Развивать будем Дзержинск. Как и Логойск, и другие города-спутники. Для того, чтобы не перенаселять Минск».

То, что слова правителя так и останутся словами, свидетельствует тот факт, что обещаниям властей уже больше 10 лет: Дзержинск официально является городом-спутником с 2014-го. За это время практические ничего не сделано для того, чтобы населенный пункт соответствовал своему статусу – ни в плане инфраструктуры, ни в плане рабочих мест.

Лукашенко все еще обещает связать Минск с ближайшими городами скоростным железнодорожным транспортом («возможно, в следующей пятилетке»), но, как видим, открытие всего лишь ФОКа стало для властей грандиозным событием, о котором они захотели рассказать на всю страну.

Таким образом выступление Лукашенко в Дзержинске выглядит надувательством в попытке принудить окружающих забыть о провалах режима.

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