FT: ЕС придумал лазейку для обхода вето Орбана 24.06.2024, 9:10

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Глава Венгрии не сможет блокировать деньги на оружие для Украины.

Евросоюз разработал юридический путь, чтобы обойти вето Венгрии на закупку оружия для Украины за счет доходов, полученных от замороженных российских активов в этом году. Это также может расчистить путь G7 для выплаты Киеву 50 млрд долларов, пишет Financial Times.

Главный дипломат ЕС Жозеп Боррель заявил FT, что поскольку Венгрия воздержалась от предварительной договоренности о получении доходов от замороженных российских активов, она «не должна участвовать в принятии решения об использовании этих денег». Он добавил, что обходной путь «сложный, как и каждое юридическое решение, но он работает».

Отмечается, что обойдя Будапешт, можно также устранить препятствие, которое может осложнить усилия G7 по привлечению $50 млрд кредита для Киева до декабря, который должен быть выплачен за счет будущих поступлений. Речь идет о решении, принятом лидерами на саммите в Италии в начале этого месяца.

Юридический обходной путь, который будут обсуждать министры иностранных дел ЕС 24 июня, также будет иметь решающее значение для того, чтобы соглашение G7 сработало и чтобы кредит в размере 50 млрд долларов был выдан до конца года. Согласно плану G7, доходы, полученные от замороженных российских активов со следующего года, будут направлены на выплату кредита.

Почти 200 миллиардов евро иммобилизованы в ЕС, преимущественно в Бельгии. Блок в начале этого года согласился использовать прибыль, полученную с февраля, на закупку оружия для Украины.

Однако Венгрия, наиболее пророссийски настроенная страна-член ЕС, уже давно выступает против того, чтобы блок коллективно оказывал военную поддержку Украине. Будапешт также блокирует семь других решений, связанных с вооружением Киева на общую сумму около 6,6 млрд евро.

Беспокойство США и других партнеров G7 по поводу того, что Венгрия может заблокировать решение ЕС о замораживании российских активов на неопределенный срок, привело к значительным задержкам в переговорах о предоставлении кредита в размере $50 млрд. По словам чиновников, знакомых с этим вопросом, юридического обходного пути для использования средств ЕС, вероятно, будет достаточно, чтобы гарантировать выплату кредита.

Венгрия все еще может заблокировать санкции ЕС, согласно которым заблокированы российские активы, потому что решение должно быть единогласно возобновлено каждые шесть месяцев 27 странами ЕС. По словам Борреля, Брюссель предложил Венгрии соглашение, подобное той, которую НАТО заключило с премьер-министром Виктором Орбаном на прошлой неделе: Будапешт отказался от мер в поддержку Украины в обмен на то, что другие союзники, которые помогают Киеву под эгидой Альянса, не будут накладывать вето, но оно было отвергнуто.

«Даже если им предложат не быть частью команды, а их деньги не будут использованы для Украины... этого недостаточно». Главный дипломат сказал, что позиция Будапешта «имеет что-то общее с прочными связями, которые он имеет с Россией».