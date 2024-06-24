Польские визовые центры меняют правила для белорусов 24.06.2024, 9:25

Уже с 25 июня.

С 25 июня подать документы в польские визовые центры в Гродно и Лиде смогут только те белорусы, у которых есть регистрация по месту жительства в Гродно и Гродненской области, сообщается на сайте VFS global.

«C 25 июня 2024 года граждане Республики Беларусь могут подать документы в визовых центрах Польши в Гродно и Лиде в соответствии с регистрацией по месту жительства (постоянная регистрация / штамп в паспорте). Регистрация по месту пребывания (временная регистрация) не является основанием подачи документов по иной юрисдикции, отличной от регистрации по месту жительства (постоянной), за исключением случаев, когда заявитель может подтвердить, что действительно учится, работает, имеет иные основания долгосрочного проживания (подтверждением являются оригиналы документов)», — говорится в сообщении.

В VFS Global отметили, что, таким образом, белорусы смогут подавать документы только в визовых центрах Польши, которые соответствуют юрисдикции места их прописки.