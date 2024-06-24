Что может образумить Путина Алексей Копытько

24.06.2024, 9:27

Мир к этому неизбежно придет.

Путин несколько раз обращался к ядерному шантажу, обещал потеребить свою ядерную доктрину и т.д.

Была новость о возобновлении неофициальных контактов между США и КНР по вопросам применения ЯО.

Из важного для нас – систематические заявления РФ о якобы обстрелах ЗАЭС с украинской стороны. Это попытка зафиксировать мысль, что Украина якобы является источником ядерной угрозы.

Хотя всем очевидно – угроза АЭС на территории Украины исходит исключительно из России. Кремль одним кликом может исключить любые риски для той же ЗАЭС. Но специально этого не делает.

Что тут важно, на мой взгляд.

Не стоит себя обманывать утверждениями типа «если Путин отдаст приказ нанести ядерный удар – такой приказ не выполнят». Я убежден – точно выполнят. Поэтому все усилия должны идти на предотвращение такого гипотетического приказа.

В том числе – через обозначение последствий не только лично для Путина и всей его семьи, но и для широкого круга российских элитариев, со всеми их чадами и домочадцами. Личные последствия должны быть ужасными и носить характер коллективной ответственности.

В идеале превентивно обозначить «список ЯО» – россиян, которые в случае любого ядерного инцидента будут поставлены вне закона и подлежат уничтожению как международные террористы/бенефициары террористического режима.

Пока ядерным оружием запугивал только корейский пупс, это могло восприниматься как экстремальный вид политики в орбите КНР. Сейчас же это глобальная угроза. И тот же Китай вряд ли обрадуется эскалации в данной сфере. Самое время приводить пациента в чувство.

Поскольку на слово верить Кремлю нельзя, единственный путь – деятельная демонстрация намерений. Способ – передать ЗАЭС Украине под международный контроль (МАГАТЭ). Это будет показатель хоть какой-то вменяемости.

Если нет – есть опыт замедления иранской ядерной программы с помощью воздействия на причастных лиц. Невольно напрашиваются аналогии. Мир к этому неизбежно придет.

Алексей Копытько, «Фейсбук»