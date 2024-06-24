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Китай остановил поставки электровозов в Беларусь

  • 24.06.2024, 9:34
  • 2,512
Китай остановил поставки электровозов в Беларусь

Боится санкций.

Китай откладывает поставку новых электровозов в Беларусь из-за опасений попасть под санкции, сообщает «Сообщество железнодорожников Беларуси». Почти все высокотехнологичное оборудование для этих электровозов производится в Европе и США.

Белорусская железная дорога планировала получить 15 новых грузовых электровозов серии БКГ2 от китайского производителя CRRC к концу 2023 года, но теперь поставка перенесена на 2025–2026 годы, а стоимость контракта увеличилась до 57,7 миллиона долларов.

Китайские партнеры обеспокоены возможными санкциями, так как в производстве электровозов используются европейские и американские комплектующие, включая силовые трансформаторы, электротяговые двигатели и системы управления. Эти компоненты поставляют такие западные компании, как Alstom, Bombardier, ABB и Knorr-Bremse.

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