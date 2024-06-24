Годовщина мятежа Пригожина: участвовал ли в заговоре Лукашенко 1 24.06.2024, 9:49

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У главы «Вагнера» было много сообщников.

Год назад, 23–24 июня 2023 года, создатель ЧВК «Вагнера» Евгений Пригожин совершил мятеж. Его наемники заняли Ростов-на-Дону, прошли Воронежскую и Липецкую области и почти дошли до Москвы. Однако в последний момент Пригожин остановил марш на столицу и развернул свои колонны.

Некоторые эксперты высказали мнение, что в мятеже на стороне Пригожина принял участие и Лукашенко.

В интервью сайту Charter97.org координатор гражданской кампании «Европейская Беларусь» Дмитрий Бондаренко заявил, что Лукашенко участвует в заговоре против Путина на стороне Пригожина.

Об этом, по мнению политика, свидетельствовал факт, что Лукашенко накануне бунта вывез свою семью из Беларуси.

Подобное мнение озвучил и занимавший год назад пост главы Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

Данилов назвал белорусского диктатора «человеком очень беспринципным».

Данилов добавил, что неизвестно, как Лукашенко будет себя вести в дальнейшем.

«Я не исключаю, что он может этот же мятеж и возглавить, и помогать «вагнеровцам»... Не все так просто в Беларуси», — сказал Данилов.