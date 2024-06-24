Футболист сборной Венгрии получил жуткую травму на матче Евро-2024 24.06.2024, 9:51

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Его ждет операция.

Главный тренер сборной Венгрии Марко Росси рассказал о состоянии нападающего Барнабаша Варги, который получил травму и потерял сознание в матче третьего тура группового этапа Евро-2024 с Шотландией (1:0).

Марко Росси сказал, что футболисту сделают операцию после тяжелой травмы, как следствие, он больше не сыграет на чемпионате Европы-2024.

«Жизни Варги ничего не угрожает. Ему предстоит операция после перелома на лице.

Он не сможет участвовать в оставшейся части Евро-2024», — цитирует Росси журналист Фабрицио Романо.

Отметим, что на 70-й минуте игры 29-летний нападающий упал на газон после столкновения с вратарем соперника в штрафной площадке. Варга потерял сознание и матч приостановили.

На поле появились медики и начали оказывать ему помощь. Через несколько минут игрока на носилках, с использованием ширмы, чтобы защитить его от объективов камер, вынесли с поля.