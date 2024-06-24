закрыть
24 июня 2024, понедельник, 11:28
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Футболист сборной Венгрии получил жуткую травму на матче Евро-2024

  • 24.06.2024, 9:51
  • 5,442
Футболист сборной Венгрии получил жуткую травму на матче Евро-2024

Его ждет операция.

Главный тренер сборной Венгрии Марко Росси рассказал о состоянии нападающего Барнабаша Варги, который получил травму и потерял сознание в матче третьего тура группового этапа Евро-2024 с Шотландией (1:0).

Марко Росси сказал, что футболисту сделают операцию после тяжелой травмы, как следствие, он больше не сыграет на чемпионате Европы-2024.

«Жизни Варги ничего не угрожает. Ему предстоит операция после перелома на лице.

Он не сможет участвовать в оставшейся части Евро-2024», — цитирует Росси журналист Фабрицио Романо.

Отметим, что на 70-й минуте игры 29-летний нападающий упал на газон после столкновения с вратарем соперника в штрафной площадке. Варга потерял сознание и матч приостановили.

На поле появились медики и начали оказывать ему помощь. Через несколько минут игрока на носилках, с использованием ширмы, чтобы защитить его от объективов камер, вынесли с поля.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

ГУЛАГ залили хлоркой, но он вернулся
ГУЛАГ залили хлоркой, но он вернулся Ирина Халип
Двуглавый орел ощипан
Двуглавый орел ощипан Александр Невзоров
Беларусь нужна НАТО
Беларусь нужна НАТО Андрей Санников
Беларусь в НАТО — ключ к безопасности Европы
Беларусь в НАТО — ключ к безопасности Европы Юрий Фельштинский