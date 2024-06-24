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Сколько белорусы могут заработать на лисичках?

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  • 24.06.2024, 10:06
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Сколько белорусы могут заработать на лисичках?

Озвучены цены в заготовительных пунктах.

Для увлечённых «тихой охотой» белорусов сезон сбора лисичек — не только хобби, но и возможность заработать. В Tiktok появилось видео, под которым жители регионов озвучили цену за лисички в заготовительных пунктах на конец июня. Журналисты telegraf.news посмотрели, где заплатят за кило больше всего, а в каких районах принимают «за копейки».

Один из пользователей TikTok поинтересовался у комментаторов стоимостью килограмма лисичек в различных регионах. Белорусы оставили под видео свыше 100 комментариев, где и рассказали о расценках.

Меньше всего готовы платить за лисички белорусам в пострадавших от Чернобыльской катастрофы регионах. Так, в Лоевском и Брагинском районах под Гомелем ценник за кило — 4 рубля. В Ельском районе — 5 рублей.

В то же время стоимость лисичках в незагрязнённых районах выше. Например, в Калинковичах можно сдать килограмм лисичек за 10 рублей, после дождя — за 9. Под Рогочёвом лисички сдают за 6 рублей. В Речице и Лельчицком районе и Мозыре — по 7 рублей. Под Житковичами, в Петриковском и Октябрьском районах и в Хойниках — 8 рублей. В Светлогорске от 8 до 8,50 рублей, а в Добруше и Жлобине по 10 рублей за килограмм.

В Гродненской области ценник 10 рублей за килограмм, но не везде. Так, в Ошмянах заплатят 8 рублей, в Слониме — 9 рублей. В Дятлове, Новогрудке, Лиде — 10 рублей, в Островце — по 11 рублей. В самом Гродно — 12 рублей.

@anton080897 #рекомендации #отдых #грибочки #лисичка🦊 #классика ♬ оригинальный звук - ТОХА

На Брестчине цена также колеблется. В среднем по области лисички принимают по 10-12 рублей. Но есть районы, в которых можно «продешевить» Так, в Столине заготовительные пункты принимают лисички всего лишь за 5 рублей. В Телеханах — 6 рублей. Под Кобрином можно сдать по 6 рублей, а где-то и по 10.

Под Минском цена тоже варьируется. В Воложине белорусам, собравшим килограмм лисичек, предлагают сдать их за 8 рублей. В Вилейском районе цена варьируется ощутимо. В районе платят 8 рублей за кило, в самой Вилейке — 11 рублей. В Слуцке — 9 рублей, В Любани, Стародорожском и Логойском районах — 10 рублей за кило.

На Могилевщине цена за кило лисичек также разнится. В Славгороде мокрые «радиационные» грибы примут за 4 рубля,  чистые — за 7 рублей. В Чечевичах под Быховом 9,50 рублей. В Глубоком сдают по 10 рублей. В Кличеве — 12 рублей за кило. Некоторые жители Могилевщины говорят, что можно найти места, где принимают и за рекордные 14 рублей, но где именно, не уточняют.

Под Полоцком и Рассонами в Витебской области грибники зарабатывают на лисичках, сдавая их по 10 рублей за кило.

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