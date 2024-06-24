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Эксперт: За бойню в Дагестане отвечает одна из групп влияния в ФСБ

  • 24.06.2024, 10:18
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Эксперт: За бойню в Дагестане отвечает одна из групп влияния в ФСБ

Которая стремится к смене руководства.

За вооруженными нападениями в Махачкале и Дербенте, в которых уже погибли не менее 10 человек, может стоять ФСБ. Об этом заявил руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины Андрей Коваленко, сообщает Диалог.UA.

Глава ЦПД убежден, что за происходящее с 23 июня в Дагестане отвечает одна из групп влияния в спецслужбе РФ, стремящаяся к смене руководства. «Старого Бортникова (главу ФСБ Александра Бортникова) активно пытаются выпихнуть прочь», - подчеркнул Коваленко.

Руководитель ЦПД таким образом дал понять, что в ФСБ столкнулись две группы лиц и директор спецслужб является частью одной из них. Цель противников директора ФСБ - добиться его отставки после теракта в «Крокус Сити» и произошедшего в Дагестане.

Коваленко связал с проблемой спецслужбы РФ и другую - «крайнюю слабость» главы Чечни Рамзана Кадырова.

«Все может докатиться до третьей кавказской войны, когда сферы влияния начнут делить там», – предупредил глава ЦПД.

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