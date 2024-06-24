BMW X5 получил лимитированную внедорожную версию 2 24.06.2024, 10:36

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Ее посвятили 25-летию кроссовера.

Линейку BMW X5 2024 пополнила версия Silver Anniversary Edition. Ее посвятили 25-летию кроссовера. Подробности новинки раскрыли на официальном сайте BMW.

Обычно подобные юбилейные версии отличаются лишь декором, однако в BMW более тщательно подошли к созданию авто. Кроссовер подготовили к бездорожью.

Новый BMW X5 Silver Anniversary Edition получил пластиковый обвес, дополнительную защиту днища, фаркоп и багажник на крыше. Также можно выбрать 20-дюймовые внедорожные шины General Grabber.

Хромированные детали кузова покрасили в черный цвет. Салон можно отделать кожей черного, коньячного, кофейного или серебристого цвета, также появились карбоновые детали и таблички с названием версии. Стандартными являются спортивные сиденья и водостойкие коврики.

Кроссовер BMW X5 Silver Anniversary Edition предлагают только с 3,0-литровой бензиновой турбошестерней на 380 л. с. Ему перенастроили полный привод и добавили блокировку заднего дифференциала и режимы для снега, песка, гравия и камней. Также установлена пневмоподвеска, а камеры кругового обзора имеют режим для бездорожья.

Всего планируют выпустить всего 1000 BMW X5 Silver Anniversary Edition. Стоимость кроссовера составляет 81 075 долларов.