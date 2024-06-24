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Режим Путина вползает в ловушку

  • Владимир Пастухов
  • 24.06.2024, 10:42
  • 3,792
Режим Путина вползает в ловушку
Владимир Пастухов

Управлять злобой станет сложно.

Как рост числа жертв среди гражданского населения может повлиять на психологическое состояние россиян? Мой прогноз – нелинейно. В целом, конечно, он вызовет озлобление. И на первом этапе в относительно «малой дозировке» этой злобой можно будет умело управлять, выплескивая избыток злобы на мистическое НАТО, а при его недоступности – на Украину и украинцев. Соответственно, будет возрастать поддержка войны и режима. Но если доза будет увеличиваться, то управлять этой злобой станет сложно. Она примет характер ненаправленного взрыва, и под ее испепеляющий огонь попадет уже и сам режим, и его вдохновитель. То есть все зависит от интенсивности и длины луча…

Нет, насчет Украины мало что изменится. Ненавидеть будут и Украину, и Путина. По пригожинскому типу, так сказать, не к ночи будь помянут. Украинцев – за то, что бомбят, Путина – за то, что не разбомбил украинцев. Ведь обещал же ядерную бомбу бросить, чего ждет, зачем волынит?

Режим вползает в ловушку им же самим разогнанных ожиданий. Наступит момент, когда промедление с применением ядерного оружия начнет оцениваться населением как измена Родине. И начнут шептаться: «Царя подменили!». Вот ведь как оно бывает.

Владимир Пастухов, Telegram

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