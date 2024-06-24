Контрразведчики СБУ провели спецоперацию на границе с Беларусью

Контрразведчики СБУ провели спецоперацию на границе с Беларусью2
- 24.06.2024, 10:45
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Задержан руководитель отделения местного пограничного отряда.
В результате спецоперации на украинско-белорусской границе Служба безопасности Украины задержала мужчину, подозреваемого в шпионаже в пользу России. По данным следствия – это руководитель отделения местного пограничного отряда, сообщает пресс-служба СБУ.
Как рассказали в ведомстве, подозреваемый по указанию оккупантов устанавливал локации укрепрайонов и ориентировочную численность украинских войск, которые обороняют приграничье с Беларусью.
Также он пытался передать координаты складов с вооружением и боеприпасами Вооруженных Сил Украины на территории региона, утверждают правоохранители.
Следователи отметили, что в случае выполнения вражеских задач оккупанты обещали «эвакуировать» мужчину на территорию России и устроить в оккупационные группировки РФ.
По данным следствия, мужчина был дистанционно завербован сотрудником ФСБ Алексеем Добрицким, который дислоцируется во временно оккупированном Луганске.
Он попал в поле зрения России, когда проходил службу на востоке Украины. Впоследствии его перевели в одно из подразделений пограничного отряда в Волынской области.
Для коммуникации подозреваемый и его российский куратор использовали анонимный чат в мессенджере.
СБУ заблаговременно перехватила соответствующую информацию и документировала преступные действия мужчины, а на финальном этапе спецоперации контрразведчики СБУ с привлечением спецназовцев ЦСО «А» задержали подозреваемого вблизи места службы.
Во время обыска в квартире и на рабочем месте задержанного изъяты мобильный телефон и компьютер.
На основании собранных доказательств следователи СБУ сообщили ему о подозрении по статье о государственной измене, совершенной в условиях военного положения.
Сейчас подозреваемый находится под стражей – ему грозит пожизненное заключение.