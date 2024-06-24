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СМИ: ВСУ впервые применили HIMARS при ударе по Курской области

  • 24.06.2024, 10:54
  • 2,436
СМИ: ВСУ впервые применили HIMARS при ударе по Курской области

Атакованы военные объекты оккупантов.

В субботу, 22 июня, ВСУ впервые нанесли удары РСЗО HIMARS по военным объектам РФ на территории Курской области. Под ударами оказалось задние ФСБ, пишет «Диалог.UA».

Журналисты паблика Astra пишут о том, что всего было выпущено две ракеты из HIMARS по поселку Мирный (Суджановский район) и селу Долгие Бумы (Беловской район).

Якобы обе ракеты были перехвачены системой ПВО ВС РФ, однако обломки снарядов все же повредили здание ФСЮ РФ в Судже.

Также было повреждено два автомобиля и ранение получил один оккупант. В тот же день врио губернатора Курщины Смирнов писал о работе ПВО в области. Также он написал, что все последствия атаки со стороны Украины были устранены.

При этом жители двух этих районов писали о том, что у них на время пропало электричество. Тем временем паблик «КиберБорошно» пишет о том, что в селе Витино, которое ВСУ атаковали поздно вечером 23 июня, находилось 29 единиц автомобильной техники рядом с офицерским общежитием.

Также на территории военного объекта был замечен комплекс РЭБ «Краснуха».

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