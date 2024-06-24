Сон Лукашенко — к ухудшению здоровья?1
- Антон Глобус
- 24.06.2024, 11:02
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Доение коров во сне может означать для диктатора дурные вести.
Во время поездки в Дзержинский район Лукашенко удивил многих заявлением:
«Мне снятся по ночам сейчас люди, с которыми я работал. Снятся коровы. Я их ночь дою… Лучше нет. Никакое президентство. Самая интересная здесь работа. Живые люди, живой скот, живые растения. И результат каждый год».
UDF изучил реакцию на это заявление в сети и содержание сонников.
Что еще известно о снах Лукашенко?
Руководитель страны утверждает, что встает рано – в 5.45 утра. В это можно поверить с учетом того, что Лукашенко любит проводить совещания в первой половине дня. А вот во сколько он ложится спать – загадка.
Диктатор признавался, что порой имеет проблемы со сном.
«С утра напакостят так… После докладов министров жить не хочется. К обеду вроде какое-то солнце показалось из-за туч. К вечеру — обратно. Потом ночь не спишь», – рассказывал Лукашенко.
Два года назад от утверждал, что не мог заснуть из-за проблем белорусских абитуриентов с централизованным тестированием: «Честно говоря, я спать не могу из-за этого ЦТ, насколько оно соответствует тому уровню, что нам нужен при отборе лучших ребят в вузы».
Что касается содержания снов, то его признание о коровах не выглядит выдумкой с учетом высказывания, сделанного в прошлом году.
«Особенно молодежи хочу сказать (я тогда этого не понимал), насколько со временем тянет домой. Поэтому рано или поздно все мы вернемся сюда домой. Поэтому я с особым трепетом и чувством всегда бываю здесь. Но, как вы заметили, в Шклове я останавливался очень редко. Может быть, и сказывались эти волнения. Но приходит когда-то время, когда тебя особенно тянет домой на родину. Говорят, если тебе что-то часто снится, то надо туда приехать. Поэтому я и приехал сегодня к вам - своим близким добрым людям», – говорил Лукашенко.
В предыдущие годы сообщалось о нескольких снах руководителя Беларуси, но с его стороны это было похоже на юмор.
В 2022-м после доклада министра сельского хозяйства об объемах уборки урожая диктатор отметил:
«Я ночью во сне вижу 8 млн 200 тыс. т. Действительно во сне. Почему-то цифра эта».
В прошлом году белорусский биатлонист Антон Смольский вспомнил о словах Лукашенко при личной встрече, во время которой присутствовала его супруга-биатлонистка:
«Он подошел к нам с Динарой и сказал: «Снится мне сон, Динара, что ты поменяла фамилию». А за два дня до этого Динара, действительно, подала документы на смену фамилии, о чем мы ему и рассказали».
Как в сети отреагировали на заявление Лукашенко?
Приводим несколько примеров популярных комментариев в белорусских и российских СМИ.
«И снятся ему обоср*нные коровы».
«Во сне доит коров, в реальной жизни – страну».
«А ежали абасраная какова прысьница… то эта да чаго?».
«А как корову зовут – Путин?»
«А просыпается этот дояр – и начинает РФ доить. Уж 30 лет доит и надои растут».
«Так, Александр Григорьевич, пожалуйста милости просим, вернитесь к своей стихии? Разве, мы можем воспротивиться вашему, желанию».
Как сонники толкуют доение коров во сне?
Толкования встречаются самые разные – как положительные, так и отрицательные. В числе последних следующие значения, которые зависят от деталей.
Доить и получать кислое молоко — к ухудшению здоровья, денежной потере.
Корова тощая или больная — к проблемам.
Доят чужие люди — к утечке финансов, ограблению.
Доить ее во дворе — к плохим новостям.
В коровнике — к напрасным надеждам.