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Сон Лукашенко — к ухудшению здоровья?

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  • Антон Глобус
  • 24.06.2024, 11:02
  • 1,804
Сон Лукашенко — к ухудшению здоровья?

Доение коров во сне может означать для диктатора дурные вести.

Во время поездки в Дзержинский район Лукашенко удивил многих заявлением:

«Мне снятся по ночам сейчас люди, с которыми я работал. Снятся коровы. Я их ночь дою… Лучше нет. Никакое президентство. Самая интересная здесь работа. Живые люди, живой скот, живые растения. И результат каждый год».

UDF изучил реакцию на это заявление в сети и содержание сонников.

Что еще известно о снах Лукашенко?

Руководитель страны утверждает, что встает рано – в 5.45 утра. В это можно поверить с учетом того, что Лукашенко любит проводить совещания в первой половине дня. А вот во сколько он ложится спать – загадка.

Диктатор признавался, что порой имеет проблемы со сном.

«С утра напакостят так… После докладов министров жить не хочется. К обеду вроде какое-то солнце показалось из-за туч. К вечеру — обратно. Потом ночь не спишь», – рассказывал Лукашенко.

Два года назад от утверждал, что не мог заснуть из-за проблем белорусских абитуриентов с централизованным тестированием: «Честно говоря, я спать не могу из-за этого ЦТ, насколько оно соответствует тому уровню, что нам нужен при отборе лучших ребят в вузы».

Что касается содержания снов, то его признание о коровах не выглядит выдумкой с учетом высказывания, сделанного в прошлом году.

«Особенно молодежи хочу сказать (я тогда этого не понимал), насколько со временем тянет домой. Поэтому рано или поздно все мы вернемся сюда домой. Поэтому я с особым трепетом и чувством всегда бываю здесь. Но, как вы заметили, в Шклове я останавливался очень редко. Может быть, и сказывались эти волнения. Но приходит когда-то время, когда тебя особенно тянет домой на родину. Говорят, если тебе что-то часто снится, то надо туда приехать. Поэтому я и приехал сегодня к вам - своим близким добрым людям», – говорил Лукашенко.

В предыдущие годы сообщалось о нескольких снах руководителя Беларуси, но с его стороны это было похоже на юмор.

В 2022-м после доклада министра сельского хозяйства об объемах уборки урожая диктатор отметил:

«Я ночью во сне вижу 8 млн 200 тыс. т. Действительно во сне. Почему-то цифра эта».

В прошлом году белорусский биатлонист Антон Смольский вспомнил о словах Лукашенко при личной встрече, во время которой присутствовала его супруга-биатлонистка:

«Он подошел к нам с Динарой и сказал: «Снится мне сон, Динара, что ты поменяла фамилию». А за два дня до этого Динара, действительно, подала документы на смену фамилии, о чем мы ему и рассказали».

Как в сети отреагировали на заявление Лукашенко?

Приводим несколько примеров популярных комментариев в белорусских и российских СМИ.

«И снятся ему обоср*нные коровы».

«Во сне доит коров, в реальной жизни – страну».

«А ежали абасраная какова прысьница… то эта да чаго?».

«А как корову зовут – Путин?»

«А просыпается этот дояр – и начинает РФ доить. Уж 30 лет доит и надои растут».

«Так, Александр Григорьевич, пожалуйста милости просим, вернитесь к своей стихии? Разве, мы можем воспротивиться вашему, желанию».

Как сонники толкуют доение коров во сне?

Толкования встречаются самые разные – как положительные, так и отрицательные. В числе последних следующие значения, которые зависят от деталей.

Доить и получать кислое молоко — к ухудшению здоровья, денежной потере.

Корова тощая или больная — к проблемам.

Доят чужие люди — к утечке финансов, ограблению.

Доить ее во дворе — к плохим новостям.

В коровнике — к напрасным надеждам.

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