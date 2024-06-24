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Российские самолеты сбросили три бомбы на Белгородскую область

  • 24.06.2024, 11:03
  • 1,194
Российские самолеты сбросили три бомбы на Белгородскую область

За три дня.

Еще три авиабомбы нештатно упали в Белгородской области РФ, не долетев до Харькова, выяснила ASTRA.

По данным источников, в пятницу, 21 июня, боеприпас упал в 2,5 км от села Чураево в регулярно обстреливаемом Шебекинском горокруге. На следующий день ФАБ нашли буквально в 300 метрах от поселка Разумное.

Накануне упавшую авиабомбу нашли на улице Есенина в селе Крутой Лог. Пришлось эвакуировать двух человек.

Обошлось без пострадавших.

Таким образом, общее количество сброшенных Россией бомб на свои и оккупированные территории Украины достигло 106 за последние 4 месяца.

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