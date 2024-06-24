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Белоруска вернулась из санатория и попросила мужа почистить телефон

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  • 24.06.2024, 11:11
  • 3,800
Белоруска вернулась из санатория и попросила мужа почистить телефон

И тут началось.

49-летняя белоруска любила регулярно отдыхать в санаториях. Вернувшись из очередной поездки в Мосты она попросила мужа почистить телефон.

Мужчину заинтересовали фотографии, на одной из которых его жена была с другим мужчиной. Разгорелись страсти, муж придумал историю любви и обвинил жену в измене. Потом схватил за шею и стал душить.

«Все это увидели дети. Они позвонили родственникам, те вызвали милицию», — сообщил телеграм-канал, приближенный к милиции.

Мужчину задержали. В отношении него возбудили уголовное дело за угрозу убийством.

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