Белоруска вернулась из санатория и попросила мужа почистить телефон 2 24.06.2024, 11:11

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И тут началось.

49-летняя белоруска любила регулярно отдыхать в санаториях. Вернувшись из очередной поездки в Мосты она попросила мужа почистить телефон.

Мужчину заинтересовали фотографии, на одной из которых его жена была с другим мужчиной. Разгорелись страсти, муж придумал историю любви и обвинил жену в измене. Потом схватил за шею и стал душить.

«Все это увидели дети. Они позвонили родственникам, те вызвали милицию», — сообщил телеграм-канал, приближенный к милиции.

Мужчину задержали. В отношении него возбудили уголовное дело за угрозу убийством.