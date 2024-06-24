Белоруска вернулась из санатория и попросила мужа почистить телефон

Белоруска вернулась из санатория и попросила мужа почистить телефон2
- 24.06.2024, 11:11
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И тут началось.
49-летняя белоруска любила регулярно отдыхать в санаториях. Вернувшись из очередной поездки в Мосты она попросила мужа почистить телефон.
Мужчину заинтересовали фотографии, на одной из которых его жена была с другим мужчиной. Разгорелись страсти, муж придумал историю любви и обвинил жену в измене. Потом схватил за шею и стал душить.
«Все это увидели дети. Они позвонили родственникам, те вызвали милицию», — сообщил телеграм-канал, приближенный к милиции.
Мужчину задержали. В отношении него возбудили уголовное дело за угрозу убийством.