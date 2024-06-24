Удар по российскому СПГ: ЕС одобрил 14-й пакет санкций 24.06.2024, 11:17

В черном списке — 116 физических и юридических лиц.

Совет Евросоюза окончательно одобрил 14-й пакет санкций в отношении России, введенный в связи с ее вторжением в Украину и продолжающейся агрессией. Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном утром в понедельник. Официально новые санкционные меры и списки будут опубликованы в ближайшее время, пишет «Радио Свобода».

ЕС, в частности, ввел ограничения против 116 физических и юридических лиц. Один из основных пунктов нового пакета касается российского сжиженного природного газа: вводятся ограничения на его транзит через европейские порты. Российский СПГ, предназначенный для третьих стран, более нельзя будет реэкспортировать через порты в ЕС. При этом запрет на поставки СПГ из России в сами страны ЕС не введен. Также санкции вводятся против 27 танкеров так называемого российского теневого флота и судов, используемых, в частности, для перевозки оружия или украинского зерна.

Ранее сообщалось, что из физических лиц в санкционный список внесут певицу Полину Гагарину, бизнесменов Игоря Алтушкина, Романа Троценко и Таймураза Боллоева.