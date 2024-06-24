закрыть
24 июня 2024, понедельник, 11:30
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Удар по российскому СПГ: ЕС одобрил 14-й пакет санкций

  • 24.06.2024, 11:17
Удар по российскому СПГ: ЕС одобрил 14-й пакет санкций

В черном списке — 116 физических и юридических лиц.

Совет Евросоюза окончательно одобрил 14-й пакет санкций в отношении России, введенный в связи с ее вторжением в Украину и продолжающейся агрессией. Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном утром в понедельник. Официально новые санкционные меры и списки будут опубликованы в ближайшее время, пишет «Радио Свобода».

ЕС, в частности, ввел ограничения против 116 физических и юридических лиц. Один из основных пунктов нового пакета касается российского сжиженного природного газа: вводятся ограничения на его транзит через европейские порты. Российский СПГ, предназначенный для третьих стран, более нельзя будет реэкспортировать через порты в ЕС. При этом запрет на поставки СПГ из России в сами страны ЕС не введен. Также санкции вводятся против 27 танкеров так называемого российского теневого флота и судов, используемых, в частности, для перевозки оружия или украинского зерна.

Ранее сообщалось, что из физических лиц в санкционный список внесут певицу Полину Гагарину, бизнесменов Игоря Алтушкина, Романа Троценко и Таймураза Боллоева.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

ГУЛАГ залили хлоркой, но он вернулся
ГУЛАГ залили хлоркой, но он вернулся Ирина Халип
Двуглавый орел ощипан
Двуглавый орел ощипан Александр Невзоров
Беларусь нужна НАТО
Беларусь нужна НАТО Андрей Санников
Беларусь в НАТО — ключ к безопасности Европы
Беларусь в НАТО — ключ к безопасности Европы Юрий Фельштинский