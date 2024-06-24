закрыть
24 июня 2024, понедельник, 11:36
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Белорусских учителей заставляют «тянуть» на золотые медали детей местных «царьков»

1
  • 24.06.2024, 11:24
Белорусских учителей заставляют «тянуть» на золотые медали детей местных «царьков»

Директора и завучи школ дают конкретные указания.

Учителя из небольших городов и поселков Беларуси все чаще жалуются на несправедливость в школьной системе. Сайту Charter97.org стало известно, что руководство школ дает указания тянуть на золотую медаль детей местных «царьков» — председателей колхозов, предпринимателей, чиновников и других представителей местной элиты.

— Нас заставляют завышать оценки детям, которые вовсе не заслуживают таких отметок, — рассказывает один из учителей, пожелавший остаться анонимным. — Директора и завучи школ дают конкретные указания, кого из класса нужно тянуть на медаль, и мы вынуждены следовать этим указаниям под угрозой потери работы.

Такая ситуация, по словам учителей, не только демотивирует их, но и оказывает негативное влияние на остальных учащихся. — Дети с детства видят, как все устроено, понимают, что своим трудом никуда не пробиться. У них просто опускаются руки от такой несправедливости, — продолжает учитель. — Они видят, что только с помощью «блата» можно чего-то достичь.

Эти незаслуженные высокие отметки помогают детям местной элиты с легкостью поступать в учебные заведения в Минске, что еще больше усиливает неравенство.

— Руководство школ фальсифицирует не только выборы, но и оценки, — добавляет другой учитель.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

ГУЛАГ залили хлоркой, но он вернулся
ГУЛАГ залили хлоркой, но он вернулся Ирина Халип
Двуглавый орел ощипан
Двуглавый орел ощипан Александр Невзоров
Беларусь нужна НАТО
Беларусь нужна НАТО Андрей Санников
Беларусь в НАТО — ключ к безопасности Европы
Беларусь в НАТО — ключ к безопасности Европы Юрий Фельштинский