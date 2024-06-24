Белорусских учителей заставляют «тянуть» на золотые медали детей местных «царьков» 1 24.06.2024, 11:24

Директора и завучи школ дают конкретные указания.

Учителя из небольших городов и поселков Беларуси все чаще жалуются на несправедливость в школьной системе. Сайту Charter97.org стало известно, что руководство школ дает указания тянуть на золотую медаль детей местных «царьков» — председателей колхозов, предпринимателей, чиновников и других представителей местной элиты.

— Нас заставляют завышать оценки детям, которые вовсе не заслуживают таких отметок, — рассказывает один из учителей, пожелавший остаться анонимным. — Директора и завучи школ дают конкретные указания, кого из класса нужно тянуть на медаль, и мы вынуждены следовать этим указаниям под угрозой потери работы.

Такая ситуация, по словам учителей, не только демотивирует их, но и оказывает негативное влияние на остальных учащихся. — Дети с детства видят, как все устроено, понимают, что своим трудом никуда не пробиться. У них просто опускаются руки от такой несправедливости, — продолжает учитель. — Они видят, что только с помощью «блата» можно чего-то достичь.

Эти незаслуженные высокие отметки помогают детям местной элиты с легкостью поступать в учебные заведения в Минске, что еще больше усиливает неравенство.

— Руководство школ фальсифицирует не только выборы, но и оценки, — добавляет другой учитель.

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях Facebook

YouTube

X.com

vkontakte

ok.ru

Instagram

RSS

Telegram