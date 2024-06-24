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Мошенники продолжают нащупывать новые ниши в обмане белорусов

  • 24.06.2024, 11:27
Мошенники продолжают нащупывать новые ниши в обмане белорусов

Что придумали на этот раз?

Белорусов предупредили о новой схеме мошенничества. Злоумышленники отправляют на мобильные устройства сообщения от имени «Белпочты» со ссылкой на интернет-ресурс. При переходе по ссылке клиент попадает на фишинговый сайт, где его просят ввести свой адрес и оплатить повторную отправку посылки.

«Белпочта» напоминает, что направляет клиентам сообщения о поступлении посылок только информационного характера и не рассылает сообщений, предлагающих оплатить почтовые услуги онлайн.

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