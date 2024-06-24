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В Беларусь неожиданно прилетела катарская «авиаскорая»

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  • 24.06.2024, 11:34
  • 10,522
В Беларусь неожиданно прилетела катарская «авиаскорая»

Она оказывает неотложную помощь пациентам прямо во время полета.

В Национальный аэропорт «Минск» прибыл Airbus A319, который обслуживает катарская, государственная VVIP-авиакомпания Qatar Amiri Flight, сообщает Telegram-канал motolkohelp.

Самолет, прибывший в Минск в 06:13, припарковался на территории Центра деловой авиации FBO Minsk, который расположен в западной части аэропортового комплекса и занимается обслуживанием VIP-гостей.

A7-MED — это воздушная скорая помощь, которая позволяет оказывать неотложную помощь пациентам прямо во время полета.

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