США, Южная Корея и Япония ответили на визит Путина в КНДР 1 24.06.2024, 11:36

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И обратились к Пхеньяну.

США, Южная Корея и Япония осудили углубление военного сотрудничества между КНДР и Россией, в частности поставки оружия из Северной Кореи в РФ.

Об этом говорится в совместном заявлении трех стран, пишет New Voice.

Отмечается, что подписание КНДР и Россией Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве во время визита российского диктатора Путина в Пхеньян 19 июня свидетельствует об усилении военного сотрудничества.

В заявлении говорится, что этот договор «должен вызывать серьезное беспокойство у всех, кто заинтересован в сохранении мира и стабильности на Корейском полуострове, поддержке глобального режима нераспространения ядерного оружия, а также в поддержке народа Украины» в его борьбе против РФ.

Кроме того, три страны подтвердили свое намерение и в дальнейшем укреплять дипломатическое сотрудничество и сотрудничество в области безопасности, чтобы противостоять угрозам, которые представляет КНДР.

Также США подтвердили свои обязательства по защите Южной Кореи и Японии.

«США, РК и Япония также подтверждают, что путь к диалогу остается открытым, и призывают КНДР прекратить дальнейшие провокации и вернуться к переговорам», — добавили в совместном заявлении.