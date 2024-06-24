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Стабильность рухнула

  • Аббас Галлямов
  • 24.06.2024, 11:45
  • 5,022
Стабильность рухнула
Аббас Галлямов

Замирение Кавказа оказалось фикцией.

На протяжении долгих лет «замирение Кавказа» было важнейшим аргументом, работавшим в пользу Путина. Дескать, ну и что, что он свободы подавил и демократию уничтожил. Зато порядок навел, достаточно на Кавказ посмотреть.

Произошедшее в Дербенте и Махачкале демонстрирует, что «замирение» оказалось такой же фикцией, как и все, о чем говорит Путин, — взять те же «Киев за три дня» или, там, «санкции нам на пользу». В общем, никакой «стабильности», на которую так долго молилась страна, оказывается, и нет вовсе.

Три дня назад исследовательский центр GAMAAN опубликовал итоги опроса общественного мнения в Иране. Он показал, что в падении вертолета Раиси внешних врагов винят лишь 12% жителей страны, в то время как большинство — 51% — считает, что крушение стало следствием «борьбы за власть внутри системы».

Россия — не Иран, но логика процесса одинакова и там, и там. Теряющей популярность власти перестают доверять буквально во всем, и то, что прежде интерпретировали в ее пользу, начинают толковать против нее. Поэтому чем активнее Кремль будет сейчас кричать об «украинском» или «американском» следе, тем больше люди будут думать о «рязанском сахаре».

Что же касается исламистов, то своими попытками остановить модерн, обратить время вспять и воссоздать в стране средневековую архаику — власти сами создают для них благоприятную среду. Когда домашнее насилие объявляется чуть ли не главной духовной скрепой, то стоит ли удивляться, что люди, его практикующие, расправляют плечи и чувствуют себя все более уверенно? К ним приходит аппетит и они начинают предъявлять все большие претензии, требуя, чтобы страна жила по их правилам. Тут и единороссы могут отложить в сторону партийный устав и взять в руки Коран с автоматом.

Аббас Галлямов, «Можем объяснить»

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