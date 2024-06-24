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«Откуда вы такие цены выдумываете?»

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  • 24.06.2024, 11:48
  • 7,412
«Откуда вы такие цены выдумываете?»

Белоруска показала сало на гомельском рынке «по ценам из космоса».

Жительница Гомеля пришла на один из местных рынков и удивилась ценам на сало. Она сняла один из прилавков и видео опубликовала в TikTok, пишет zerkalo.io.

«В какую цену сало это?» — спросила она у продавца.

«Вот это 35, это 25, 26 — белое, и 20», — такие цены ей озвучили.

Пользователи в комментариях принялись обсуждать этот ролик, многие отметили, что цены действительно высокие.

«Откуда вы такие цены выдумываете?», «Как можно мыло продавать по 35, кто вообще покупает это 15-сантиметровое мыло», «Пусть сами его едят за такую ценищу», «В Витебске несоленое 8р за кило, соленое 20р, неужели столько стоит соль?», «Цена из космоса», «Это точно в Беларуси? 11 $ за сало? куда смотрит регулятор…» — высказали мнение комментаторы (орфография и пунктуация комментаторов здесь и далее сохранены. - Прим. ред.).

@myz_anna

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Некоторые посчитали, что цена оправданная, поскольку затраты на производство немаленькие.

«А ты попробуй вырастить. Комбикорм стоит так, что дешевле готового купить», «Самому растить еще дороже», — отметили в комментариях.

Также пользователи из разных городов рассказали, по чем сало можно купить в их регионе.

«Ого, в Минске такое сало по восемь рублей, а мясо по 12», «У фермера беру по 14 рублей домашнее очень вкусное», «Ни фига себе… В Гродно сегодня такое же по 15 брала», «Хахахаха Барановичи где-то 10 наверное», «Дрогичин цена на сало 12−16р», — поделились они.

Некоторые комментаторы добавили, что на других рынках, в том числе и в Гомеле, можно купить сало примерно за 15 рублей.

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