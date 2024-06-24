«Российский SWIFT» попал под европейские санкции 1 24.06.2024, 11:52

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Европейским компаниям будет запрещено подключаться к СПФС.

Евросоюз в 14 пакете санкций выполнил угрозу запретить иностранным банкам использовать «российский SWIFT» – Систему передачи финансовых сообщений (СПФС), через которую проводится часть транзакций с Россией, обратил внимание сайт The Moscow Times.

Европейским компаниям будет запрещено подключаться к ней и совершать транзакции с теми, кто использует СПФС за пределами России. Фактически это означает отрезание нарушителей от европейской финансовой системы.

Центробанк создал «российский SWIFT» в 2014 г. после первых санкций за аннексию Крыма. Тогда ЦБ начал выстраивать альтернативную расчетную инфраструктуру, которая обеспечила бы проведение платежей в случае более серьезных санкций. Она изначально планировалась как резервная, говорила директор департамента национальной платежной системы ЦБ Алла Бакина. Но после начала полномасштабной войны ее пришлось делать основной: с октября 2023 г. российские банки обязаны проводить все внутренние платежи через СПФС.

К ней могут подключаться и иностранные участники. По данным ЦБ, на начало года у СПФС было 556 российских и иностранных пользователей. Из них 159 иностранных из 20 стран, включая 58 банков. Bloomberg со ссылкой на источники сообщал, что среди них банки Китая, Беларуси, Армении, Таджикистана и Казахстана. «Сохранился большой интерес к СПФС со стороны иностранных участников», – сообщает ЦБ в годовом отчете.