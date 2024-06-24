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Украинские бойцы показали, как зачищают от врага улицы и дома Волчанска

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  • 24.06.2024, 12:03
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Украинские бойцы показали, как зачищают от врага улицы и дома Волчанска

Оккупанты, пытающиеся спрятаться среди руин, не имеют никакого шанса.

Волчанск, что на Харьковщине – город, который разрушился значительными разрушениями от рук российских оккупантов, но не сдался. Украинские защитники показали, как зачищают от врага улицы и дома городка, пишет obozrevatel.com.

Соответствующее видео было опубликовано в бригаде «Лють». Воины полка «Цунами» продолжают свою миссию, методически зачищая Волчанск от вражеских сил.

В сотрудничестве с операторами беспилотных летательных аппаратов они тщательно проверяют каждый уголок города. Операторы БПЛА предоставляют важную разведку, обнаруживая места хранения оккупантов.

Каждый дом, каждая улица – под контролем украинских защитников. Они без колебаний входят в разрушенные строения, проверяют подвалы, чердаки, а также более отдаленные уголки. Оккупанты, пытающиеся спрятаться среди руин, не имеют никакого шанса.

«Лють» зачищает от врага улицы и дома разрушенного, но не взятого оккупантами Волчанская. Воины штурмового полка «Цунами» бригады Нацполиции «Лють» продолжают методически зачищать Волчанск на Харьковщине от российской нечисти! В тесном взаимодействии с операторами БпЛА, наши бойцы тщательно проверяют каждый уголок города, где прячутся оккупанты, и уничтожают сволочь», – отметили в пресс-службе.

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