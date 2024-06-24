Кто бы сомневался Аркадий Дубнов

24.06.2024, 12:24

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Аркадий Дубнов

Где Москва ищет виновников нападения на Дагестан.

Вечер 23 июня 2024 года. Теракты в Дагестане. Сожжены православный храм и синагога в Дербенте. Настоятелю храма Святой Троицы, в православный праздник, День Святой Троицы, 66-летнему Николаю Котельникову, перерезано горло. В перестрелках с террористами погибли, как минимум, 6 полицейских. 12 ранены. Убиты трое террористов.

Силовики утверждает, что за нападением стоят члены «международной исламистской террористической организации», говорят о причастности ваххабитов. Но точно никто ничего не знает.

Полпред Путина на Северном Кавказе Юрий Чайка говорит о попытке «расшатать ситуацию в регионе». Глава Северной Осетии Сергей Меняйло столь же оригинален, он уверен, что «атака на Дагестан срежиссирована извне и имеет своей целью расшатать Северный Кавказ».

«Украинская» версия официально пока не звучит, не обнаружены еще следы англосаксов и ЦРУ. Впрочем, молчит Рамзан Кадыров.

Нет оценок и Кремля.

Интересно, что буквально накануне стало известно о распоряжении правительства РФ о готовности принять в стране до 43 тысяч палестинских беженцев, на размещение и питание которых на срок 6 месяцев выделяется 57, 6 миллиона рублей.

А завтра в Москву, как уже сообщал вчера, прибывает делегация во главе с зампредседателя Политбюро Абу Марзуком. В России эти парни еще не признаны террористами

P.S. А вот и свежее, Кадырова разбудили, он назвал теракт «подлой провокацией и попыткой внести разлад между конфессиями». Депутат Госдумы от Дагестана Абдулхаким Гаджиев считает, что за терактом в республике «стоят спецслужбы Украины и стран НАТО». Кто бы сомневался.

Аркадий Дубнов, Telegram