Легенда возвращается: новый Mitsubishi Pajero показали на первых официальных изображениях 24.06.2024, 12:27

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Авто станет более роскошным.

Обнародованы первые изображения Mitsubishi Pajero нового поколения. Знаменитый внедорожник планируют возродить. Об этом сообщает японское издание Best Car (перевод — «Фокус»).

Тизеры Mitsubishi Pajero показали на мероприятии Momentum 2030, которое проводило североамериканское подразделение Mitsubishi Motors. На нем можно разглядеть высокий капот, вертикальные задние стойки крыши и диодную оптику на всю ширину кузова.

На данный момент информации о новом Mitsubishi Pajero не слишком много. Ожидается, что модель дебютирует в 2027 году. В отличие от младшего брата Mitsubishi Pajero Sport, она не будет рамной.

Внедорожник планируют сделать дороже и роскошнее — это будет японский аналог Range Rover. Длина авто составит примерно 4,9 м, ширина — 1,9 м, а высота — 1,85 м.

По одной версии, новый Pajero построят на удлиненной платформе Mitsubishi Outlander. Также у этого кроссовера позаимствуют плагин-гибридную установку.

По другой версии, в основе внедорожника будет лежать платформа нового Infiniti QX80, которая больше подходит для крупной премиальной модели. В этом случае Mitsubishi Pajero могут предложить как в гибридном варианте, так и с 400-сильным бензиновым V6 твин-турбо.

Напомним, что Mitsubishi Pajero выпускали с 1981 по 2021 год и всего увидели свет четыре поколения модели. Изготовлено 3,3 миллиона внедорожников.