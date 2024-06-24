закрыть
24 июня 2024, понедельник, 13:20
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Легенда возвращается: новый Mitsubishi Pajero показали на первых официальных изображениях

  • 24.06.2024, 12:27
  • 2,336
Легенда возвращается: новый Mitsubishi Pajero показали на первых официальных изображениях

Авто станет более роскошным.

Обнародованы первые изображения Mitsubishi Pajero нового поколения. Знаменитый внедорожник планируют возродить. Об этом сообщает японское издание Best Car (перевод — «Фокус»).

Тизеры Mitsubishi Pajero показали на мероприятии Momentum 2030, которое проводило североамериканское подразделение Mitsubishi Motors. На нем можно разглядеть высокий капот, вертикальные задние стойки крыши и диодную оптику на всю ширину кузова.

На данный момент информации о новом Mitsubishi Pajero не слишком много. Ожидается, что модель дебютирует в 2027 году. В отличие от младшего брата Mitsubishi Pajero Sport, она не будет рамной.

Внедорожник планируют сделать дороже и роскошнее — это будет японский аналог Range Rover. Длина авто составит примерно 4,9 м, ширина — 1,9 м, а высота — 1,85 м.

По одной версии, новый Pajero построят на удлиненной платформе Mitsubishi Outlander. Также у этого кроссовера позаимствуют плагин-гибридную установку.

По другой версии, в основе внедорожника будет лежать платформа нового Infiniti QX80, которая больше подходит для крупной премиальной модели. В этом случае Mitsubishi Pajero могут предложить как в гибридном варианте, так и с 400-сильным бензиновым V6 твин-турбо.

Напомним, что Mitsubishi Pajero выпускали с 1981 по 2021 год и всего увидели свет четыре поколения модели. Изготовлено 3,3 миллиона внедорожников.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

ГУЛАГ залили хлоркой, но он вернулся
ГУЛАГ залили хлоркой, но он вернулся Ирина Халип
Двуглавый орел ощипан
Двуглавый орел ощипан Александр Невзоров
Беларусь нужна НАТО
Беларусь нужна НАТО Андрей Санников
Беларусь в НАТО — ключ к безопасности Европы
Беларусь в НАТО — ключ к безопасности Европы Юрий Фельштинский