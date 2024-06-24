Российским школьникам начнут преподавать «семьеведение» 11 24.06.2024, 12:35

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Уже в сентябре.

Подготовка программ для внеурочного школьного курса «семьеведение» уже почти завершено, объявила на форуме «Женщины Донбасса» вице-премьер РФ Татьяна Голикова. Преподавание должно стартовать с 1 сентября, на него отведено 34 учебных часа. Курс призван «распространить среди школьников традиционных нравственных ценностей и позитивного отношения к созданию семьи», пишет «Ъ».

В профсоюзе «Учитель» «Коммерсанту» заявили, что подготовиться к новому курсу для учителей за 2 месяца нереально, тем более что внеурочная деятельность уже частична занята пропагандистскими уроками «Разговоры о важном».

Ранее создать курс «семьеведение» предлагала глава семейного комитета Госдумы Нина Останина (КПРФ). В Госдуме уверяли, что семьеведение убережет Россию от падения в «демографическую пропасть».