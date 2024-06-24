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В Гродно провели опрос белорусов по поводу диспансеризации

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  • 24.06.2024, 12:37
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В Гродно провели опрос белорусов по поводу диспансеризации

Ответы медиков не порадовали.

В Гродно было проведено анкетирование пациентов с целью изучения причин низкой эффективности диспансеризации. В опросе приняло участие 100 человек различных профессий, включая работников образования, торговли, общественного питания, парикмахерских и почты. Ответы врачей не порадовали, сообщает «Медицинский вестник».

В результате 50% анкетируемых заявили, что регулярно проходят диспансеризацию, так как ответственно относятся к своему здоровью.

«Это относительно хороший показатель, однако следует принимать во внимание, что в подобных опросах люди сознательно и непроизвольно стремятся дать социально одобряемый ответ, стать немного лучше в собственных глазах», — говорится в публикации.

Для того, чтобы выяснить подлинное отношение пациентов к диспансеризации, был введен вопрос «Только регулярное диспансерное обследование может выявить то, что является патологией, но еще не проявляет себя». Только 8% из 50% подкрепили свой ответ этим утверждением, что позволяет предполагать их ответственное отношение к своему здоровью и личностную ценность возможности бесплатной диспансеризации. В данном исследовании все эти люди — со средним специальным и высшим образованием, социально ответственные, состоящие в браке и имеющие детей.

57% респондентов проходят диспансеризацию, т. к. это требование их сферы профессиональной деятельности (медицина, образование).

30% респондентов с возрастом начали понимать, что регулярно проходить диспансеризацию — это и необходимость, и привилегия. Любопытно, что 17% из них — молодые люди 17−33 лет.

12% опрошенных указали, что не пользуются возможностью регулярных обследований, а обращаются в медучреждение только по причине плохого самочувствия. Причем среди них есть люди и 20 лет, и 40−59 лет.

5% опрошенных вообще не считают нужным тратить время на медучреждения, так как хорошо себя чувствуют. В их число попадают люди от 19 до 51 года.

8% респондентов избегают регулярных медосмотров, поскольку в их сознании образ медучреждения связан с тратой личного времени, бессмысленным хождением по кабинетам и нечуткостью медработников. Так считают люди разных поколений, от 31 до 53 лет.

2% избегают обследований, потому что боятся обнаружить у себя что-то серьезное.

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