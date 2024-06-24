«Ник и Майк»: Лукашенко скоро станет ненужным Китаю 24.06.2024, 12:47

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Тема перекрытия транзита стала приобретать все более серьезные очертания.

Лукашенко, может, и не просто так рассуждал, как сделает из Дзержинска Нью-Дзержинск со струнным транспортом и космопортом, пишет Telegram-канал «Ник и Майк».

Потому что тема перекрытия транзита стала приобретать все более серьезные очертания. Заявления президента Польши Анджея Дуды и министра иностранных дел этой страны Радослава Сикорского очень быстро услышали в Москве. Пекин тоже в курсе, но будет проинформирован в красках в ходе визита.

В Минске же решили пока очень публично не реагировать, потому что не очень понятно как. И самое главное – необходимо понять серьезность намерений. Поэтому пока единственный аргумент, который используется пропапомойками: «вам же хуже будет, бизнес пострадает».

Торговля, может, и важна. Однако здесь баланс интересов выглядит иначе. Для общего товарооборота ЕС с Беларусью с точки зрения ЕС доля Беларуси – ниже статистической погрешности, а вот для Беларуси доля ЕС – двузначные цифры процентов. Не говоря уже о том, что, если закрыть границу, белорусский оффшор не сможет зарабатывать на контрабанде и обходе санкций.

Основной задачей сейчас является выяснить, насколько серьезно настроены в Польше. Ведь разозлить сразу троих (Польшу, Россию и Китай) – очень плохая конфигурация. Особенно, когда ты финансово от всех зависишь. Китаю синепалый скоро вообще будет не нужен. Он строит железную дорогу в объезд, обнуляя транзитную зависимость.