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В Беларуси «пропадают» дети

  • 24.06.2024, 12:59
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В Беларуси «пропадают» дети

НАН бьет тревогу.

НАН сказала, что детей до 15 лет в Беларуси мало, а малышей до четырех лет особенно. Подробности агентству «Минск-Новости» сообщила глава Центра человеческого развития и демографии Института экономики НАН Анастасия Боброва.

Боброва сказала, что сейчас миграционные оттоки уменьшились, часть уехавших из страны возвращается в Беларусь. Вместе с тем, 15-летней молодежи недостаточно для того, чтобы восполнить уход людей на пенсию, детей до 15 лет мало, а количество малышей до четырех лет особенно небольшое, если сравнивать с предыдущими годами.

- Поэтому нужно срочно увеличивать рождаемость. На этот процесс влияют не только материальные факторы, но и стремление молодежи продлить жизнь «без забот», - подчеркнула она.

Она обратила внимание на то, что в стране сокращается рождаемость, на это много причин.

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