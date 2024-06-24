закрыть
24 июня 2024, понедельник, 13:21
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Беларусь пришел новый сервис аренды квартир

  • 24.06.2024, 13:11
В Беларусь пришел новый сервис аренды квартир

Он из России.

В Беларуси заработал крупный российский сервис аренды квартир «Суточно.ру».

Там представлены предложения не только по Минску, но и другим белорусским городам, следует из данных самой площадки, сообщает Office Life.

Например, на даты с 6 по 8 июля найдено более 700 вариантов жилья в Минске для семьи из двух человек. Самый недорогой вариант — 120 рублей в сутки. На эти же даты в Гродно для двоих предлагают более 200 вариантов квартир и апартаментов, а в Пинске — 39 вариантов.

Сегодня в Беларуси работают несколько подобных проектов: в том числе «Куфар Недвижимость», Realt и российский «Островок». Booking.com и Airbnb.com ушли с отечественного рынка в 2022 году.

Сервис «Суточно.ру» запустили в 2011 году в Ульяновске. По  данным Forbes.ru, его основал предприниматель Юрий Кузнецов. По итогам опроса сервиса Qqrenta, «Суточно.ру» — самая популярная в России система бронирования у владельцев жилья после ухода Airbnb и Booking.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

ГУЛАГ залили хлоркой, но он вернулся
ГУЛАГ залили хлоркой, но он вернулся Ирина Халип
Двуглавый орел ощипан
Двуглавый орел ощипан Александр Невзоров
Беларусь нужна НАТО
Беларусь нужна НАТО Андрей Санников
Беларусь в НАТО — ключ к безопасности Европы
Беларусь в НАТО — ключ к безопасности Европы Юрий Фельштинский