В Беларусь пришел новый сервис аренды квартир 24.06.2024, 13:11

Он из России.

В Беларуси заработал крупный российский сервис аренды квартир «Суточно.ру».

Там представлены предложения не только по Минску, но и другим белорусским городам, следует из данных самой площадки, сообщает Office Life.

Например, на даты с 6 по 8 июля найдено более 700 вариантов жилья в Минске для семьи из двух человек. Самый недорогой вариант — 120 рублей в сутки. На эти же даты в Гродно для двоих предлагают более 200 вариантов квартир и апартаментов, а в Пинске — 39 вариантов.

Сегодня в Беларуси работают несколько подобных проектов: в том числе «Куфар Недвижимость», Realt и российский «Островок». Booking.com и Airbnb.com ушли с отечественного рынка в 2022 году.

Сервис «Суточно.ру» запустили в 2011 году в Ульяновске. По данным Forbes.ru, его основал предприниматель Юрий Кузнецов. По итогам опроса сервиса Qqrenta, «Суточно.ру» — самая популярная в России система бронирования у владельцев жилья после ухода Airbnb и Booking.