Путину пора на землю Владимир Пастухов

24.06.2024, 13:13

Разлетался.

Если ты поставил своей целью борьбу с ветряными мельницами, будь готов к тому, что тебя перемелют в настоящих жерновах. Если ты нагнул ФСБ так, что оно сумело, глядя снизу, рассмотреть в теракте в «Крокусе» украинский след, то тот, кто всегда смотрит сверху, найдет способ ткнуть тебя носом в настоящий след, чтобы ты почувствовал, чем это пахнет. Если ты пропускаешь удар, тебя бьют снова. Вы только что прочли краткое описание второй части бесконечного сериала «международный исламский терроризм против России». Смешно (на самом деле – отвратильно и грустно) будет наблюдать, как в Махачкале и Дербенте будут искать украинско-сионистский след (Зеленский поджигает синагоги и православные храмы – это же мечта Соловьев Live).

Есть предчувствие, что рваться будет там, где тонко, а тонко в России – на Кавказе. Михаил Светлов когда-то написал, что легче полюбить все человечество, чем соседа по квартире. Сегодня я бы сказал иначе: Путину легче победить все человечество, чем настоящих террористов в собственной квартире. Чего-то он разлетался – пора на землю.

Владимир Пастухов, Telegram